Sektörler Ligi 2016 Şampiyonu Çuhadaroğlu Futbol Takımı oldu

Süper final maçının sonunda Şampiyonluk kupasını müzesine götüren taraf Çuhadaroğlu Holding oldu.

Türkiye Sektörler Ligi 2016 sezonu süper finalinde Çuhadaroğlu ve Samet Kalıp takımlarının yanı sıra Çuhadaroğlu Genel Müdürü Kenan Aracı, Gökhan Atsız, Samet Kalıp yetkilileri Erdoğan Yıldız, Mehmet Ünlü, Sektörler Ligi Başkanı Serdar Doğru, TFF Hakemi Metin Boğa hazır bulundu.

Süper final Metin Boğa'nın ilk düdüğü ile başladı. İlk yarısı çok çekişmeli geçen karşılaşmada Çuhadaroğlu maçı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarının başlarında ilk golünü bulan Samet Kalıp, ilerleyen dakikalarda skoru 2-2 ye getirmeyi başararak Çuhadaroğlu kalesinde baskı yaptı. Samet Kalıp'ın net üç gol pozisyonunu önleyen Çuhadaroğlu kalecisi Mehmet Akif kalesinde adeta devleşti. Son dakikalarda yaptığı kontra atakla üçüncü golünü bulan Çuhadaroğlu bu golle şampiyonluğun kapısını da açmış oldu. Metin Boğa'nın çaldığı son düdükle maç 3-2 sona erdi. Centilmenlik içerisinde biten maçta takımlar birbirleri tebrik edip alkışladılar.

Sektörler Ligi 2016 sezonu kupa töreninde Çuhadaroğlu Şampiyonluk kupasını ve Samet Kalıp'ın ikincilik kupasını Sektörler Ligi Başkanı Serdar Doğru takdim ederek yöneticileri ve oyuncuları tebrik etti. Bir hafta önce 23 Nisan turnuvasın da üçüncülük kupasını kaldıran Çuhadaroğlu, 30 Nisan'da 2016 sezonu Şampiyonluk kupasını da kaldırıp müzesine götürmeyi başardı.