Sektörel Güven Endeksleri

İnşaat sektörü güven endeksi nisanda yüzde 0,2 gerilerken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,1 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.



Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 96,9 iken nisanda yüzde 3 artarak 99,9'a yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde de bu talepte artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının yükselmesinden kaynaklandı.



Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu yüzde 5, hizmetlere olan talep yüzde 3,3 ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri yüzde 1,1 artış gösterdi.



Perakende ticaret sektörü güven endeksi



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, nisanda yüzde 4,1 artarak 101,6 değerine çıktı. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde bu satışların artmasını bekleyen girişim yöneticisi sayısının çoğalmasından kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.



Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 7,2 ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 7 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1,6 azaldı.



İnşaat sektörü güven endeksi



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi martta 85,8 iken bu ay yüzde 0,2 azalarak 85,7 değerine geriledi. Bu düşüş, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.



İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 düştü.