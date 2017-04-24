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Sektörel Güven Endeksi 3 Puan Arttı
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Sektörel Güven Endeksi 3 Puan Arttı

TÜİK verilerine göre nisan ayında hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri yükselirken inşaat sektörü güven endeksi geriledi.

Sektörel Güven Endeksi 3 Puan Arttı

TÜİK verilerine göre nisan ayında hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri yükselirken inşaat sektörü güven endeksi geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret, Tüik, İnşaat