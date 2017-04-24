Sektörel Güven Endeksi 3 Puan Arttı
TÜİK verilerine göre nisan ayında hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri yükselirken inşaat sektörü güven endeksi geriledi.
TÜİK verilerine göre nisan ayında hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri yükselirken inşaat sektörü güven endeksi geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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