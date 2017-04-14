Sektör Sektör Türkiye'nin En İtibarlı Şirketleri Belli Oldu

– Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl altıncısı yapılan ve Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması'nın sonuçları açıklandı. TİA'nın araştırmasıyla 20 kategoride en itibarlı şirketleri belirlenirken en itibarli marka Koç Holding oldu.



TİA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki marka, şirket ve kurumların, uzmanları tarafından "şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biri" şeklinde tanımlanan itibarları saptandı.



Gıdadan akaryakıta bankacılıktan elektronik eşyaya kadar 20 kategoride yapılan araştırma 11 Ocak 2017 ile 2 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma kapsamında 3 bin 808 kişi arandı. Araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.



TİE saha çalışmaları süresince yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel detaylarda analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak veriler toplandı. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nce raporlanan ve akademik denetimi yapılan TİE 2016 araştırmasına göre Türkiye'nin en itibarlı markası Koç Holding oldu.



Dengeler değişti



2015 yılına göre 5 sektörde lider değişti. Liderlikte rekabetin yüksek olduğu sektörlerde; Otomobil, Hazır Giyim, Bankacılık, Sigorta, Eğitim ve Makine sektörü ön plana çıktı.



Otomobil'de 2015 yılının en itibarlı markası Ford iken 2016 yılının en itibarlı markası Volkswagen oldu. Turizm- Otel kategorisinde 2015 yılının en itibarlı markası Rixos olurken, 2016 yılında Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri en itibarlı marka oldu.



Sigorta sektörünün 2015 yılında en itibarlı markası Anadolu Sigorta iken, 2016 yılında en itibarlı marka Koç Allianz oldu. 2015 yılında en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) ODTÜ iken, 2016 yılının en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) Boğaziçi Üniversitesi oldu.



Makine sektörünün 2015 yılındaki en itibarlı markası Bosch olurken, 2016 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) oldu.



Türkiye Geneli Sonucu:



Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding



Sektörlere Göre Sonuçları:



Akaryakıt Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Opet



Alkolsüz İçecek Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Coca Cola



Bankacılık Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Türkiye İş Bankası



Beyaz Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Arçelik



Eğitim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:



Üniversiteler Kategorisinde: Boğaziçi Üniversitesi



Özel Okullar Kategorisinde: Doğa Okulları



Elektronik Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Samsung



Enerji Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: EnerjiSA



Gıda Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ülker



GSM Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Turkcell



Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: LC Waikiki



Holdinglerde Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding



İlaç Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Eczacıbaşı



İnşaat Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ağaoğlu



Makine Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: MKE



Mobilya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: İstikbal



Otomobil Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Volkswagen



Perakende Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Migros



Sigorta Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Allianz



Turizm Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:



Acenteler Kategorsinde: Ets Tur



Oteller Kategorisinde: Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri



Ulaşım Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:



Hava Ulaşım Kategorisinde: Türk Hava Yolları



Kara Ulaşım Kategorisinde: Kamil Koç