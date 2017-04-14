Sektör Sektör Türkiye'nin En İtibarlı Şirketleri Belli Oldu

– Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl altıncısı yapılan ve Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Sektör Sektör Türkiye'nin En İtibarlı Şirketleri Belli Oldu

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl altıncısı yapılan ve Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması'nın sonuçları açıklandı. TİA'nın araştırmasıyla 20 kategoride en itibarlı şirketleri belirlenirken en itibarli marka Koç Holding oldu.

TİA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki marka, şirket ve kurumların, uzmanları tarafından "şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biri" şeklinde tanımlanan itibarları saptandı.

Gıdadan akaryakıta bankacılıktan elektronik eşyaya kadar 20 kategoride yapılan araştırma 11 Ocak 2017 ile 2 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma kapsamında 3 bin 808 kişi arandı. Araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

TİE saha çalışmaları süresince yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel detaylarda analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak veriler toplandı. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nce raporlanan ve akademik denetimi yapılan TİE 2016 araştırmasına göre Türkiye'nin en itibarlı markası Koç Holding oldu. 

Dengeler değişti

2015 yılına göre 5 sektörde lider değişti. Liderlikte rekabetin yüksek olduğu sektörlerde; Otomobil, Hazır Giyim, Bankacılık, Sigorta, Eğitim ve Makine sektörü ön plana çıktı. 

Otomobil'de 2015 yılının en itibarlı markası Ford iken 2016 yılının en itibarlı markası Volkswagen oldu. Turizm- Otel kategorisinde 2015 yılının en itibarlı markası Rixos olurken, 2016 yılında Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri en itibarlı marka oldu.

Sigorta sektörünün 2015 yılında en itibarlı markası Anadolu Sigorta iken, 2016 yılında en itibarlı marka Koç Allianz oldu. 2015 yılında en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) ODTÜ iken, 2016 yılının en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) Boğaziçi Üniversitesi oldu.

Makine sektörünün 2015 yılındaki en itibarlı markası Bosch olurken, 2016 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) oldu.

Türkiye Geneli Sonucu:

Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding

Sektörlere Göre Sonuçları:

Akaryakıt Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Opet

Alkolsüz İçecek Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Coca Cola 

Bankacılık Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Türkiye İş Bankası

Beyaz Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Arçelik

Eğitim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:  

Üniversiteler Kategorisinde: Boğaziçi Üniversitesi

Özel Okullar Kategorisinde: Doğa Okulları  

Elektronik Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Samsung

Enerji Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: EnerjiSA

Gıda Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ülker

GSM Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Turkcell

Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: LC Waikiki

Holdinglerde Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding

İlaç Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Eczacıbaşı

İnşaat Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ağaoğlu

Makine Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: MKE

Mobilya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: İstikbal

Otomobil Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Volkswagen

Perakende Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Migros

Sigorta Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Allianz

Turizm Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Acenteler Kategorsinde: Ets Tur

Oteller Kategorisinde: Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri

Ulaşım Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:

Hava Ulaşım Kategorisinde: Türk Hava Yolları

Kara Ulaşım Kategorisinde: Kamil Koç

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