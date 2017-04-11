Sektör Buluşmaları'nın 5.'sini düzenledi

31 Mart Cuma günü Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde düzenlenen ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'ün başkanlığını yaptığı panelde "Ulusal Sağlık Programları" tartışıldı.

Sağlık politikalarının şekillendirilmesinde etkili rol oynayan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016 yılında başlattığı Sektör Buluşmaları'nın beşincisini gerçekleştirdi. 31 Mart 2017 Cuma günü Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde düzenlenen panele büyük katılım oldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'ün panel başkanlığını yaptığı 5. Sektör Buluşmaları, "Ulusal Sağlık Programları" başlığı ile düzenlendi.

Novartis Sağlık Sistemleri Direktörü Dr. Bakhuti Shengelia; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç; İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Deloitte Belçika Sağlık Ekonomisi Danışmanı Dr. Ömer Saka panelde konuşmacı olarak yer aldılar.