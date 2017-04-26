Seksenler'de Tarihi Eser Paniği!

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga'nın yer aldığı TRT 1'in efsane dizisi Seksenler 29 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'da yeni bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Seksenler 224'üncü Bölümünde Neler Olacak?

Suat'ın başlattığı yazlık inşaatında tarihi eser bulununca, inşaatın durmasını istemeyen Suat kimselere haber vermeden tarihi eserleri bir süreliğine muhafaza etmek için alır. Tarihi eserleri Çağatay'a veren Suat, onları evde gizlemesini söyler.

Çağatay tarihi eserleri evde gizler, ancak Rukiye tarihi eserleri bulur. Öte yandan tarihi eser kaçakçıları, tarihi eserlerin peşine düşer. Tarihi eser kaçakçıları Fehmi ve Rukiye'nin evine gelince ortalık karışır. Rukiye'nin konserveler için gazoz kapağına ihtiyacı vardır. Ahmet, annesinin ihtiyacı olan gazoz kapaklarını, mahalledeki çocuklarla gazoz kapağı oyunu oynayarak temin etmeye çalışır.

Butik Ali Galatasaray-Ankaragücü maçına gider. Galasaraylı ünlü futbolcu Prekazi'nin attığı top, tribündeki Butik Ali'ye çarpar. Bu değerli topu alan Butik Ali'nin aklına müthiş bir fikir gelir. Bu maça gitmeyi çok isteyen Alper ise, sevgilisinin sürprizi yüzünden operaya gitmek zorunda kalır.

Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven'in kaleme aldığı, Bora Tekay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mint Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 29 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranında olacak.

KÜNYE

Tarih: Her Cumartesi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında

Yapım: Mint Prodüksiyon

Yönetmen: Bora Tekay

Yazar: Murat Aras - Birol Güven

Oyuncular: Rasim Öztekin (Fehmi), Özlem Türkad (Rukiye), Şoray Uzun (Ahmet), İlker Ayrık (Çağatay) Yasemin Conka (Nazlı), Ayşe Tolga (Gülden), Ceyhun Fersoy (Şahin), Begüm Öner (Elvan), Gülin İyigün (Funda), Berat Yenilmez (Pastacı Sami), Niyazi (Haluk Özenç), Tolunay Donat (Nurten), Kemal Kuruçay (Seyfi), Betül Berk (Nurten'in Kızı Dilek), Mahir İpek (Emlakçı Suat), Kemal Zeydan (Şarkıcı Zeynel Büyükses), Hakan Bulut (Butik Ali), Necmi Yapıcı (Kahveci Mesut), Özlem Balcı (Yıldız), Aşkın Şenol (Belediye Başkanı-Manav Mustafa), Etem Caner Karaüç (Özel Kalem Müdürü Danyal), Mehmet Elmas (46'lık Basri), Ayberk Atilla (Şimbil Bakkal Mehmet), Faruk Sofuoğlu (Kasap Bahtiyar), Ali Fuat Pekzeren (Sinan), Eray Yasin Işık (Nevzat), Osman Büyükercan (Alper)