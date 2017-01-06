Seksen Günde Dünya Turu

Akbank Çocuk Tiyatrosu Dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en ünlü serüvenlerinden biri olan "80 Günde Dünya Turu", karşınıza yepyeni bir uyarlamayla çıkıyor.



Jules Verne'in aynı adlı romanından,



Uyarlayan: Toby Hulse



Çeviren: Mehmet Ergen



Yöneten: Owen Calvert-Lyons & Lerzan Pamir



Oyuncular: Anıl Altınöz, Melih Düzenli, Mert Aydın, Serra Tankal



Dekor / Kostüm: Amy Yardley



Ses Tasarımı: Stephen Dobbie



Maceraperest Mr. Fogg, uşağı Pasaport ile birlikte, dünyanın her köşesini gezip görmek ve bunu rekor bir zamanda tamamlamak niyetindedir. Bunun için de bütün servetini harcar. Ancak peşinde tüm zamanların en muhteşem dedektiflerden biri olduğunun farkında değildir. Bu yolculuk için her yolu dener; gemilerden inip trenlere, hatta filllere biner. Londra'nın sisli çıkmaz sokaklarından egzotik Hint şehirlerine, Çin'den Amerika'ya, zamana karşı yarışır kahramanlarımız.



Dört oyuncunun yirmiden fazla karakteri canlandırdığı bu unutulmaz klasiği çok seveceksiniz.



Oyunu ilk kez 2013 yılında Londra'da, Arcola Theatre için sahneleyen Owen Calvert-Lyons, bu Türkçe yapım için Lerzan Pamir ile birlikte çalışıyor.



6 yaş ve üzeri çocuklara tavsiye edilir