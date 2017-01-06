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''Cinsel Köle'' Heykeli Güney Kore - Japonya İlişkilerini Gerdi

''Cinsel Köle'' Heykeli Güney Kore - Japonya İlişkilerini Gerdi

Güney Kore'nin Busan kentinde Japonya konsolosluğunun önüne dikilen "cinsel köle" anıtı Tokyo ve Seul arasında diplomatik krize yol açtı.

''Cinsel Köle'' Heykeli Güney Kore - Japonya İlişkilerini Gerdi

1910 – 1945 yılları arasında Japon ordusu tarafından ''cinsel köle'' olarak kullanılan Güney Koreli kadınların anısına dikilen heykelin açılışına Busan halkı yoğun ilgi gösterdi.

''İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ İYİ OLMAYACAK''

Söz konusu heykelin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini öne süren Japonya, Güney Kore büyükelçisini geri çağırdı: "Busan'da Japonya Konsolosluğu yakınlarına dikilen heykelin iki ülke ilişkileri üzerindeki etkisi iyi olmayacak. Viyana Konvansiyonu'nun konsolosluk ilişkilerine dair maddeleri için de son derece üzüntü verici bir gelişme."

Tokyo yönetimi, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu tarafından genelevlerde çalışmaya zorlanan Güney Koreli kadınlar için 1 milyar Japon Yeni tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Aralarında Çinli ve Filipinliler'in de bulunduğu cinsel köle sayısının 200 bin civarında olduğu sanılıyor.

Kaynak: Euronews.com

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