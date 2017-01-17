Sekiz Şehir Hastanesi Bu Yıl Kapılarını Açacak

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Isparta Şehir Hastanesi

Hastane binasından detaylar

Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, toplamda yaklaşık 41 bin yataklı şehir hastaneleri çalışması kapsamında, bu yıl 8 şehir hastanesi kapılarını açacak. Bunların arasında Isparta Şehir Hastanesi de bulunuyor.