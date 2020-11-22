Şekerbura nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Şekerbura tarifi, gerekli malzemeler
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Şekerbura nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Şekerbura tarifi, gerekli malzemeler

22.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:09
Şekerbura nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Şekerbura tarifi, gerekli malzemeler

Bu akşam MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağı oldu. Menüde yer alan yemeklerden Şekerbura, Azerbaycan sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Şekerbura, pratik tarifi ile her evde kolaylıkla yapılabilir. İşte 22 Kasım MasterChef yemekleri neler?

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yapılması istenen Şekerbura merak konusu oldu. Günün menüsünde Azerbaycan mutfağından yapılan yemekler yer alıyordu. Evinizde denemek istiyorsanız pratik ve çok kolay Şekerbura tarifi haberimizde. Peki, Şekerbura nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve Şekerbura yapılışı…

ŞEKERBURA MALZEMELERİ

500 gram un

1 su bardağı süt

180 gram eritilmiş tereyağı

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı instant maya

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 su bardağı ceviz içi(çekilmiş)

1,5 su bardağı şeker

1 çay kaşığı kakule(dövülmüş)

Şekerbura nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri : Azerbaycan mutfağı Şekerbura tarifi, gerekli malzemeler

ŞEKERBURA NASIL YAPILIR?

Bir kabın içine maya ve sütü alın. Hafifçe karıştırın.

Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyin ve tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

Ardından yumurtayı ilave edin ve bir kez daha çırpın.

Tuzu ve unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine ekleyin. Güzelce karıştırın.

Ardından hamurunuzu tezgahın üzerine alın ve iyice yoğurun.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatın ve yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakın.

Bu sırada iç malzemelerini hazırlayın.

Rondadan geçirdiğiniz cevizi bir kaba alın. Üzerine şeker ve kakuleyi ekleyerek karıştırın.

Dinlenen hamurdan parçalar koparın.

Bu parçaları merdane yardımıyla hafifçe açın ve çay tabağından biraz daha büyük yuvarlaklar elde edin.

İçlerini cevizli karışım ile doldurun ve yarım ay biçiminde kapatın.

Kapattığınız uç kısımdan başlayarak, kenarda artan parçaları içe doğru kıvırın ve örgü şekli verin.

Üzerini ise aparat yardımıyla şekillendirmeye başlayın. Önce dikey çizikler atın. Ardından bu çizgilere zıt çizgiler oluşturun.

Şekil verdiğiniz şekerburaları 180 derecelik fırında üstlerinin üzerinin çok kızarmamasına dikkat ederek pişirin.

Çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.

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