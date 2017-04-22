Şeker-İş Sendikası Sakarya Şubesi Olağan Kongresi

Şeker-İş Sendikası Sakarya Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı.



Adapazarı Şeker Fabrikası'nda yapılan Şeker-İş Sendikası 1. Olağan Kongresi'nde tek aday olan Oğuz Kalay, 100 delegenin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.



Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeker-İş sendikasının Sakarya şubesini açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Sendika şubesinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kalay, şunları kaydetti:



"Olağan kongremize çok geniş katılım sağlandı. Şeker-İş sendikası TÜRK-İŞ'e bağlı bir sendika. Kendi alanım olan gıda sektöründe büyük işçi potansiyeli var çalışanlarımız sendikasızlıktan mağdur durumda. İş verenlerin sendikalaşmaya sıcak bakmalarını ve çalışanların örgütlenmesini desteklemelerini istiyoruz. Bu onlara kurumsal bir kimlik kazandıracaktır. Sendikasız iş yerleri büyüyemiyor. Türkiye'deki büyük firmalara baktığınız zaman sendikasız iş yeri yok. Büyümeye ihtiyacı olan, kurumsallaşmak isteyen işyerleri işçilerin sendikalaşmasını desteklemeli. Özellikle gıda sektörü için sendikalaşma çok önemli. Sendikasız iş yerinin gıda üretmesi sağlıksız demektir. Çünkü sendikalı iş yerlerinde çalışanların bütün bakımları, tedavileri ve denetimleri yapılıyor. İnsanlarımız artık bilinçli."



Kongreye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ile yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve davetliler katıldı.