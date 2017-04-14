Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Muş Şubesi'nin 13. Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Geçerli sayılan 424 oydan 168'ini alan Maşallah Demir, Şeker-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı'na seçildi.



Muş Şeker Fabrikası'nın yemekhanesinde düzenlenen kurulda Demir, yeni yönetimi ile tebrikleri kabul etti.



Burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Demir, sendika üyesi işçiler ve fabrikanın menfaatlerini ön planda tutacaklarını vurguladı.



Demir, "Birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirdiğimiz seçimde, İdari Sekreterliğe Resul Kalır, Mali Sekreterliğe Mehmet Can Sabak seçilmiştir. Yeni kadromuzla, üyelerimizin sesi olacağız. Bu seçimde bize destek olan tüm üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Seçimde kaybeden olmamıştır. Kazanan fabrikamız, arkadaşlarımız ve Şeker-İş ailesi olmuştur. Herkese teşekkürler." diye konuştu.