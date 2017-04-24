Şeker Hastası Alman, Evinde Ölü Bulundu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin turistik İçmeler Mahallesi'nde, şeker hastası 65 yaşındaki Alman Wolfgang Teichler, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde, 75'inci Yıl Caddesi'nde kendisine ait bir evde oturan Alman Wolfgang Teichler'den haber almayan arkadaşları, polisi aradı. Dün saat 21.30'da evin önüne gelen polis, konuttan kötü kokular geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla çelik kapı açıldı. İçeri giren polis, Teichler'in koltukta cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin de geldiği evde yapılan incelemede, diyabet hastası olduğu öğrenilen Alman Teichler'in şeker komasına girerek hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darbe ve yara izine rastlanılmayan Teichler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Teichler'in kısa bir süre önce Muğla Göç İdaresi'nden ikamet izni aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Muğla