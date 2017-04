"Şeker hastalarında tedavi kişiye özel olmalı"

Konya Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Demirel:

"Aynı değerlere sahip iki şeker hastasının aynı ilaçlara farklı cevaplar verdiği görülmektedir, dolayısıyla tedavi hastaya özel düzenlenmelidir"



KONYA - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Demirel, her şeker hastasının özel olduğunu belirterek, "Her şeker hastasının tedavisi de hastaya özel olmalıdır. Aynı değerlere sahip 2 şeker hastasının aynı ilaçlara farklı cevaplar verdiği görülmektedir, dolayısıyla tedavi hastaya özel düzenlenmelidir" dedi.

İnsan vücudunda midenin arka kısmında pankreas adı verilen bir bez bulunduğunu ve bu bezin kan şekerini düzenleyen hormonlar salgıladığını ifade eden Konya Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Demirel, bu hormonlardan birinin de insülin olduğunu, hormonun bu bezden yetersiz salgılanması veya hedef dokuda etkisiz olması sonucu kan şekerini yükselttiğini söyledi. Oluşan bu duruma diyabet dediklerini vurgulayan Dr. Demirel, "Kan şekerinin vücutta yükselmesiyle beraber artık bu şeker olmaktan çıkıp zehir olmaktadır. Başta kalp, böbrek, beyin ve göz gibi organlarımız olmak üzere hemen hemen bütün organ ve dokulara zarar verebilmektedir. Şeker hastalığı riski bulunan kişiler, özellikle ailesinde diyabet bulunanlar, hareketsiz bir yaşam tarzı sürenler, kilolu olanlar, en az yılda bir hiçbir şikayetleri olmasa bile mutlaka şekerlerine baktırmalılar" dedi.

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Demirel, "Çok su içme, çok idrara çıkma, özellikle geceleri yattıktan sonra 3-5 defa idrara çıkma isteğinin olması, çok yemek yeme ve buna rağmen hızlı bir kilo kaybı ya da hızlı bir kilo artışı gibi belirtiler varsa bunlar şeker hastalığının belli başlı belirtileridir" diye konuştu.

"Şeker hastalığının tanısında çeşitli kimyasal testlere bakılmakta"

Hastalığın tanısının yapılmasında kimyasal testlere de bakıldığına da dikkat çeken Uzm. Dr. Demirel, "10-12 saatlik bir açlıktan sonra açlık kan şekerinin 126 miligram/desilitrenin üzerinde çıkması şeker hastalığı tanısını koydurmaktadır. Herhangi bir zamanda açlığa tokluğa bakılmaksızın kan şekerinin 200 miligram/desilitrenin üzerinde olması veya 3 aylık kan şekeri ortalamasını gösteren değerinin 6 buçuğun üzerinde gelmesi diyabet tanısını koydurmaktadır" şeklinde konuştu.

"Her şeker hastasının tedavisi hastaya özel olmalıdır"

Şeker hastalığın tedavisi hakkında da konuşan Uzm. Dr. Adem Demirel, "Her şeker hastası özeldir. Her şeker hastasının tedavisi hastaya özel olmalıdır. Aynı değerlere sahip 2 şeker hastasının aynı ilaçlara farklı cevaplar verdiği görülmektedir. Dolayısıyla tedavi hastaya özel düzenlenmelidir. Şeker hastalığında diyet çok önemlidir. Şeker hastası diyetine uymalı ve bu hastalıkla iyi geçinmenin yollarını aramalıdır. İlaçlarını düzenli ve zamanında almalıdır. Yılda bir kez göz ve böbrek muayenesi, hiçbir şikayeti olmasa bile yine yılda bir kez diğer muayenelerin topluca yapılması gerekmektedir" dedi.

