Şeker hastalarına özel dürüm

Televizyonlardaki sağlık ve spor programlarından tanıdığımız İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, kilo almaktan korkan ve şeker hastası olanlara bu dürümü korkmadan yemelerini tavsiye ediyor.

Şeker hastalarına özel dürüm

Dürüm, bu ülkenin en sevdiği yiyeceklerden birisi ama şeker hastaları ya da ailesinde şeker olanlar dürüm yemekten korkarlar.

Şeker hastası bile olsanız, haftada 2 kez yiyebileceğiniz sağlıklı bir dürüm tarifi var: Kızartılmış Hindi, Kurutulmus Domates ve Fesleğenli Dürüm.

Dr. Gürkan Kubilay, Ötekiadam Yayınları'ndan çıkan Yemişim Diyetini isimli kitabında, Amerikan Diyabet Cemiyeti'nden bile onaylı olduğunu söylediği dürümün hazırlanışını şöyle tarif ediyor:

MALZEMELER

• 2 yemek kaşığı krem peynir, az yağlı, çırpılmış
• 2 tatlı kaşığı doğranmış, kurutulmuş domates veya 1,5 tatlı kaşığı suda bekletilmiş kurutulmuş domates, doğranmış
• 3 fesleğen yaprağı, doğranmış
• 1 büyük, tam buğday unlu tortilla
• 100 gr dilimlenmiş, füme hindi göğsü
• 1-2 adet marul yaprağı

HAZIRLANIŞI

• Küçük bir karıştırma kabında, krem peynir, kurutulmuş domates ve fesleğeni karıştırın.
• Tortillayı yayın ve ortasına 1 yemek kaşığı krem peynir karışımından koyun.
• Hindiyi tortillanın üzerine koyun ve kalan krem peynir karışımını, hindinin üstüne yayın.
• Tortillaya parçalanmış marul yapraklarını ekleyin ve her bir tortillayı sıkıca, silindir şeklinde sarın.
• Bu şekilde hazırlanmış dürümler, buzdolabında 3 gün saklanabilir.
• Dürümü, ortasından jülien şekilde keserek, servis edin.


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