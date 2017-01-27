Şeker hastalarına özel dürüm

Dürüm, bu ülkenin en sevdiği yiyeceklerden birisi ama şeker hastaları ya da ailesinde şeker olanlar dürüm yemekten korkarlar.
Şeker hastası bile olsanız, haftada 2 kez yiyebileceğiniz sağlıklı bir dürüm tarifi var: Kızartılmış Hindi, Kurutulmus Domates ve Fesleğenli Dürüm.
Dr. Gürkan Kubilay, Ötekiadam Yayınları'ndan çıkan Yemişim Diyetini isimli kitabında, Amerikan Diyabet Cemiyeti'nden bile onaylı olduğunu söylediği dürümün hazırlanışını şöyle tarif ediyor:
MALZEMELER
• 2 yemek kaşığı krem peynir, az yağlı, çırpılmış
• 2 tatlı kaşığı doğranmış, kurutulmuş domates veya 1,5 tatlı kaşığı suda bekletilmiş kurutulmuş domates, doğranmış
• 3 fesleğen yaprağı, doğranmış
• 1 büyük, tam buğday unlu tortilla
• 100 gr dilimlenmiş, füme hindi göğsü
• 1-2 adet marul yaprağı
HAZIRLANIŞI
• Küçük bir karıştırma kabında, krem peynir, kurutulmuş domates ve fesleğeni karıştırın.
• Tortillayı yayın ve ortasına 1 yemek kaşığı krem peynir karışımından koyun.
• Hindiyi tortillanın üzerine koyun ve kalan krem peynir karışımını, hindinin üstüne yayın.
• Tortillaya parçalanmış marul yapraklarını ekleyin ve her bir tortillayı sıkıca, silindir şeklinde sarın.
• Bu şekilde hazırlanmış dürümler, buzdolabında 3 gün saklanabilir.
• Dürümü, ortasından jülien şekilde keserek, servis edin.