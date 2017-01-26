Seine Nehri Üzerinde Paris Manzaralı Defile

Dünyanın en önemli turizm noktalarında yaptığı şovlarla bilinen model Jessica Minh Anh, Fransa'nın başkenti Paris'te Seine Nehri üzerinde defile düzenledi.



Anh'ın da katıldığı defile, Seine Nehri'nin Alma Köprüsü yakınındaki rıhtımdan kalkan "Le Jean Bruel" adlı gemide düzenlendi.



Ünlü modacıların sonbahar kreasyonlarının Paris manzarasında sergilendiği defilenin gerçekleştiği gemi, kentin sembolü olan anıtlardan Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi yakınlarından geçerek Notre Dame Kilisesi'ne kadar nehir turunu sürdürdü.



Vietnamlı model Jessica Minh Anh, daha önce Petronas Kuleleri, Londra'daki Tower Bridge ve Eyfel Kulesi'nde de defileler düzenlemişti.