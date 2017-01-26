- Defile öncesi hazırlıklardan görüntüler
Defileden görüntüler PARİS - Dünyanın ilginç yerlerinde düzenlediği defilelerle bilinen model Jessica Minh Anh, kendisinin de katıldığı sonbahar defilesini Paris'te Seine Nehri üzerinde yaptı
Seine Nehri'nde Jessica Minh Anh Sonbahar Defilesi - Paris
- Defile öncesi hazırlıklardan görüntüler Defileden görüntüler PARİS - Dünyanın ilginç yerlerinde düzenlediği defilelerle bilinen model Jessica Minh Anh, kendisinin de katıldığı sonbahar defilesini Paris'te Seine Nehri üzerinde yaptı.
- Defile öncesi hazırlıklardan görüntüler
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads