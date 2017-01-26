Seine Nehri'nde Jessica Minh Anh Sonbahar Defilesi - Paris

- Defile öncesi hazırlıklardan görüntüler Defileden görüntüler PARİS - Dünyanın ilginç yerlerinde düzenlediği defilelerle bilinen model Jessica Minh Anh, kendisinin de katıldığı sonbahar defilesini Paris'te Seine Nehri üzerinde yaptı.

Seine Nehri'nde Jessica Minh Anh Sonbahar Defilesi - Paris

- Defile öncesi hazırlıklardan görüntüler
Defileden görüntüler PARİS - Dünyanın ilginç yerlerinde düzenlediği defilelerle bilinen model Jessica Minh Anh, kendisinin de katıldığı sonbahar defilesini Paris'te Seine Nehri üzerinde yaptı

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Sonbahar, Paris
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