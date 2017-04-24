Şehzadeler Yeni Mesire Alanına Kavuşuyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu yolu üzerindeki Şirin Mahallesinde bulunan mesire alanında incelemelerde bulundu. Şehzadeler Belediyesi olarak Şirin Mahalle Mesire alanında düzenleme çalışması başlattıklarını ifade eden Başkan Çelik "Şehzadeler'e bir ay içerisinde güzel bir mesire alanı daha kazandırıyoruz." dedi.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şirin Mahallesinde atıl durumda bulunan mesire alanında incelemelerde bulundu. Mesire alanının tahsisinin kısa süre önce Şehzadeler Belediyesine geçtiğini ifade eden Başkan Çelik, "Yukarıçobanisa Mahallemizde, Şirin mahalle olarak bilinen yerde bulunan mesire alanının tahsisini Şehzadeler Belediyesi olarak biz aldık. Bu piknik alanı ile ilgili projelerimizi tamamladık, ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyorlar. Nasip olursa ekiplerimiz bir ay içerisinde çalışmaları tamamlayacak ve bu güzel alanı halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl içerisinde gelip piknik yapacağı, ağaçların altında hoşça vakit geçirebilecekleri ilave bir mesire alanını Şehzadeler'e kazandırmış olacağız. Bu yaz piknik için halkımızın kullanabileceği hemen Şirin Mahallenin üst tarafında güzel bir meydanı ve ağaçları olan piknik masalarında mangallarını yakabilecekleri bu alan güzel bir alan olacak inşallah. Bu güzel mesire alanımız ilçemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA