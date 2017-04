Şehzadeler Şehri"Nde Rezervasyonlar Yüz Güldürüyor

MELTEM YILMAZ - Doğal, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra sportif aktivite imkanlarıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Trabzon'daki otel ile tesislerde yaz rezervasyonlarının yoğunlaşması, sezonun iyi geçeceği umudunu artırıyor.



Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü "şehzadeler şehri" Trabzon, ılıman iklimi, turistik pansiyonları ve yöresel lezzetleriyle dikkati çekiyor. Misafirlerine sportif aktivite imkanı da sunan Trabzon, iş yaşantısının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.Ziyaretçilerine doğa, tarih, deniz ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatifi sunan Trabzon, yeni sezon öncesinde misafirlerini ağırlamaya başladı.



Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkeleri ve İran'dan ziyaretçileri ağırlayan kentteki otel ve tesislerd, yaz sezonu için yapılan rezervasyonlar yoğunlaştı.



Her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentteki ön rezervasyonlar yüzde 50'yi aştı.



"Trabzon, yeni sezona hazır"



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, birçok önemli turizm değerine sahip olduğunu söyledi.



Turizmin çok önemli bir sektör olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, "Kentimizin turizmden aldığı payı artırabilmek için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle de tanıtıma büyük önem ve öncelik veriyoruz." dedi.



Trabzon'un her anlamda yeni turizm sezonuna hazır olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Tanıtımlarımıza, birkaç aydan beri Körfez ülkelerinin fuarlarına katılmakla başladık ve devam ediyoruz. Bir taraftan tanıtım faaliyetlerimiz diğer taraftan da yaz turizm sezonu ağırlıklı çalışmalarımız sürüyor. Otellerimiz yeni sezon rezervasyonlarını almaya başladı. Şu anda yeni sezon öncesi her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.



Körfez ülkelerinde Trabzon'un "Uzungöl" ile marka olduğunu anlatan Hacısalihoğlu, "Marka oluşuyla birlikte ziyaretçi sayısı artmıştır. Amacımız ziyaretçileri daha fazla Trabzon'a getirmek, daha uzun süre konaklamalarını ve bu doğrultuda da ekonomiye katkı yapmalarını sağlayabilmek." diye konuştu.



"Arzumuz yeni sezonu başarılı geçirmek"



Hizmet sektöründeki firmaların da yeni sezonla ilgili hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Hacısalihoğlu, "Her şey normal gidiyor. Bütün arzumuz yeni sezonu başarılı geçirmek ve geçmiş yıllara nazaran daha fazla katkı alarak sezona devam etmek." dedi.



Hacısalihoğlu, kente direkt uçak seferlerinin artmasının da turizme olumlu yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu sene, geçen yıla nazaran turist sayısının yüzde 20'nin üzerinde artacağını tahmin ediyoruz. Yeni turizm sezonunun güzel ve dolu geçeceğine inanıyoruz. Bu yönde tanıtımları devam ettirmemiz gerekiyor. Her turiste, evimize misafir gelmiş gibi davranmamız gerekiyor. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Gelen turisti kazanmamız gerekiyor. Çünkü her kazandığımız turist, bize yeni turistler kazandırır."