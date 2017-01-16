Şehzadeler Kadın Spor Merkezine Yoğun İlgi

Manisa'da ilk olarak Şehzadeler Belediyesi tarafından açılan Kadın Spor Merkezine Manisalı bayanlardan yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden bu yana aralıksız hizmet veren Kadın Spor Merkezinden bugüne kadar toplamda bin 100 bayan faydalanarak spor yapma imkanına kavuştu.



Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi, Manisalı bayanlardan yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden itibaren bayanların yoğun ilgisini gören spor merkezinden bugüne kadar bin 100 bayan faydalanarak spor yapma imkanına kavuştu. Geçtiğimiz sezon açılan Step Aerobik kursunun tamamlandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Manisa'da ilk defa Şehzadeler Belediyesi olarak açtığımız Kadın Spor Merkezimiz Manisalı bayanlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından haftanın 5 günü hizmet veren Kadın Spor Merkezimizden bugün itibarı ile 12 grup halinde 240 kişi yararlanmaktadır. Kadın Spor Merkezimizde yeni sezon kayıtlarımız hala devam etmektedir. Bu konuda kayıt yaptırmak isteten Bayanlarımız bizzat Kadın Spor Merkezimize başvurarak veya 2501150 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler. Geçtiğimiz yılın en son dönemine ait açmış olduğumuz Step Aerobik kursumuza katılan 300 bayan, bu kursları tamamlamış ve nasip olursa önümüzdeki günlerde bu konuda bir sertifika töreni düzenleyerek bayanlara sertifikalarını vereceğiz." dedi. - MANİSA