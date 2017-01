Şehzadeler'den Mersinli'ye Tam Destek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlikte, geçtiğimiz hafta AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine atanan Berk Mersinli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı görevine yeni atanan Berk Mersinli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şehzadeler Belediyesi olarak teşkilatın tüm kademeleri ile uyumlu bir çalışma sergilediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte AK Parti Manisa İl Başkanlığında bir süreç yaşandı. Partimizde bir kan değişimi gerçekleşti. Manisa' da ve Ankara Genel Merkezimizde yapılan istişareler ve çalışmalar neticesinde AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine, partinin kuruluşundan beri teşkilatımızın birçok kademesinde, aktif bir şekilde görev almış olan Berk Mersinli kardeşimiz atandı. Şehzadeler Belediye Başkanı olarak ben ve AK Partili Meclis üyelerimiz ile birlikte kendisini tebrik ediyoruz. Bu yüce görevde başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Şehzadeler ailesi olarak tüm kadrolarımız ile her zaman için bütün hayırlı işlerde yanında olacağımızı buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.



"AK Parti Türkiye'nin geleceğidir"



Adalet ve Kalkınma Partisinin Türkiye'de ilklerin ve ilkelerin partisi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "AK Parti, Türkiye'nin geleceğinin teminatı, Türkiye'de ilklerin ve ilkelerin partisidir. İnanıyoruz ki AK Parti'nin güçlü iktidarları ile önümüzdeki yıllarda da Türkiye'miz kat ve kat güçlenip büyüyecektir. Türkiye'nin büyüyüp, güçlenmesinden rahatsız olan şer güçlerinin içerideki taşeronları ile uyguladıkları çirkin ve aşağılık terörist eylemler bizi bu kutlu yürüyüşümüzden asla alıkoyamayacaktır. 2016 yılı Milletçe bizim direniş yılımız oldu. İnşallah 2017 yılı ve sonrası da Türkiye'nin Dirilişi, süper güç olma yolunda emin adımlarla yürüyüşünün yılları olacaktır. Önümüzde şuan için bir anayasa değişikliği referandumu var. İstiyoruz ki Türkiye istikrarın hakim olduğu bir ülke olsun ve kaoslardan kurtulsun. Türkiye' de siyasi istikrar olmazsa, bu ülke de başka alanlarda istikrardan bahsetmek mümkün değildir. Bunun yolu da bu ülkeyi koalisyonlara sevk etmek değildir. Dünyada birçok başarılı örneği olan Başkanlık sisteminden, seçilmiş cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmesinden geçmektedir. Bu noktada başta şahsım olmak üzere, tüm meclis üyelerimiz, teşkilatımız ve Milletvekillerimiz ile birlikte, referandum sürecinde de gece, gündüz demeden çalışacağız ve Türkiye'yi hak ettiği daha güçlü bir yönetim anlayışına kavuşturmak için her şeyden önce bu ülkenin bir evladı olarak bizler üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bu vesile ile değerli İl Başkanımız Berk Mersinli'yi tebrik ediyorum. Daha önce merkez ilçe başkanlığı yaptı, partimizde aday adaylığı süreçleri yaşadı ama olmadığında da küsmedi partimizin bir neferi olarak görev yaptı. Ben inanıyorum ki yeni atanmış olduğu İl Başkanlığı görevinde de son derece başarılı olacaktır. Bizler samimi olarak beklentisiz bir şekilde dün olduğu gibi bugün de değerli teşkilatımız ve onun başı olan İl Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Şehzadeler 2019 yılına kadar başarılı hizmetlere imza atacaktır"



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yaşanan her süreçte sağlıklı fikirler ifade ettiğini belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Değerli Şehzadeler Belediye Başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi ile siyasete ilk atıldığım dönemden beri tanışırız. Partimizin vermiş olduğu çetin mücadelelerin ardından parti içerisinde rol model olmuş bir kişiliğe sahiptir. Değerli Ömer Faruk Çelik Başkanımız herkes tarafından sevilen ve Şehzadeler' de başarılı çalışmalara imza atan bir kişidir. Yaptığı çalışmaları yılmadan büyük gayretlerle yapıyor. Yaşanan her süreçte sağlıklı fikirleri olan bir insandır. Şahsımın İl Başkanı olma sürecinde de kendisinin olumlu tavırları nedeni ile de çok teşekkür ediyorum. Belediye Meclis üyelerimizde geçmişten beri tanıdığımız ve zaman zaman birlikte çalıştığımız başarılı arkadaşlarımızdır. Şehzadeler Belediyemizde sağlıklı bir çalışma ortamı ve uyum var. İnşallah 2019 yılına kadar başarılı hizmetlere imza atacaklar. Bizde onların işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. El birliği ile başta referandum süreci olmak üzere ondan sonraki süreçlerde de AK Parti bayrağını yukarılara taşımak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - MANİSA