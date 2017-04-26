Şehzadeler 'De Sporculara Bisiklet Desteği

Şehzadeler Kaymakamlığı öncülüğünde yapılan proje ile Kız İmam Hatip Orta Okulu, Milli Birlik Orta Okulu ve Dr. Ömer Faruk Meriç Orta Okulu bünyesinde kurulacak olan bisiklet takımına verilmek üzere Şehzadeler Belediyesinin destekleri ile alınan 36 adet bisiklet düzenlenen törenle okullara teslim edildi.



Şehzadeler Kaymakamlığının düzenlediği proje ile Şehzadeler Belediyesinin katkıları ile 3 adet Orta Okulda bisiklet takımı kurulması için alınan 36 adet bisiklet, düzenlenen törenle sporculara teslim edildi. Kız Anadolu İmama Hatip Lisesi Bahçesinde düzenlenen teslim törenine Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bisiklet yarışların a katılma için oluşturulacak takımlara bisiklet desteğinde bulunduklarını ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu "Okullarımızda Bisiklet takımları kurma çalışmaları kapsamında bugün 3 tane Orta Okulumuza almış olduğumuz 36 adet bisiklet ve ekipmanlarını teslim ettik. Her bir okulumuza 12 adet bisiklet teslim ediyoruz. Okulun demirbaş kaydında olacak olan bu bisikletler sayesinde kurulacak olan bisiklet takımları şehrimizi düzenlenecek olan yarışmalarda en iyi şekilde temsil edeceklerdir diye ümit ediyorum. Bu anlamlı çalışmada bizlere destek veren Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Şehzadeler Belediyesi olarak Eğitime ve Sporcuya her alanda destek verdiklerini ifade eden Başkan Çelik "Şehzadelerimizin çocukları daha çok spor yapsınlar ve daha büyük başarılara imza atsınlar diye, Şehzadeler Belediyesi olarak çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Şehzadeler Kaymakamlığımızın önderliğinde bu gün 36 adet bisikleti alarak 3 adet Orta Okula teslim ettik. Çocuklarımız inşallah bu bisikletler ile iyi yetişerek ilerideki zamanlarda düzenlenecek olan yarışmalarda büyük başarılara imza atacaklardır. Eğitim, Öğretime ve sporcularımıza destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi. Konuşmaların ardından düzenlenen törenle 36 adet bisiklet Kız İmam Hatip Orta Okulu, Milli Birlik Orta Okulu ve Dr. Ömer Faruk Meriç Orta Okulu öğrencilerine teslim edildi. - MANİSA