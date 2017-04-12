Şehzadeler'de Ova Yolu Yolu Çalışmaları Sürüyor

Kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik ova yolu düzenlemesi yapan Şehzadeler Belediyesi, havaların düzelmesi ile birlikte ova yolu düzenleme çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.



Şehzadeler Belediyesi Fen İşler ekipleri, 3 yıldan bu yana sürdürdükleri ova yolu düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte ova yolu düzenleme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana Şehzadelerimizde başlatmış olduğumuz malzemeli, malzemesiz ova yolu bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık süre içerisinde fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaklaşık olarak 2 bin 500 kilometre ova yolu düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Kış aylarının araya girmesi ile birlikte ekiplerimiz ara verdikleri ova yolu düzenleme çalışmalarına hava şartlarının düzelmesi ile birlikte yeniden başladılar. Selimşahlar mahallemizde başlayan ova yolu çalışmalarımız yaz sezonu boyunca aralıksız olarak devam edecek. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ova yolu bakım çalışmalarının yanı sıra yaptığımız çalışma ile Şehzadelerimize çiftçilerimizin soğuk havalarda don olayından etkilenmemesi için 2 adet hava erken uyarı tahmin sistemini Şehzadelerimizin ovasına kurduk. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde yine Manisa' da bir ilk olarak Selimşahlar mahallemizde çiftçilerimizin don olayından etkilenmemesi için donsavar pervaneyi kurduk. Bu sayede hava şartları 1 derecenin altına düşmesi ile birlikte otomatik olarak devreye girecek olan devasa pervane soğuk havayı kırarak bağların don olayından zarar görmesini engellemiş olacak ve çiftçilerimizde bu sayede büyük bir zarardan kurtulmuş olacak" dedi. - MANİSA