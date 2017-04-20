Şehzadeler'de Çalışacak 175 Kişi Kura ile Belirlendi

Şehzadeler Belediyesinde 6 ay süre ile çalışmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe alınacak olan 175 personelin belirlenmesi için noter huzurunda kuralar çekildi. Kurada ismi belirlenen 175 kişi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 25 Nisan tarihinde işbaşı yapacak.



Şehzadeler Belediyesi, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında bünyesinde çalıştıracağı 175 personeli, Tarihi Bedesten Nikah Salonunda noter huzurunda yatığı kura çekimi ile belirledi.



Mart ayında başlayan başvurulara toplamda 314 kişinin başvuruda bulunduğunu ve İŞ-Kur tarafından yapılan ön eleme sonrası sayının 233'e düştüğünü ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın İş-Kur bünyesinde başlatmış olduğu Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süre ile Şehzadeler Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılacak olan 175 personel için noter huzurunda kuralar çekildi. Mart ayında başlayan başvurulara çalışmak için 314 vatandaşımız başvuruda bulunmuştu. Bu sayı İş-Kur tarafından yapılan ön elemelerin ardından 233 kişiye düşürülerek bugün noter huzurunda 175 vatandaşımızın ismi kura ile çekilerek belirlenmiş oldu. Kurada isimleri belli olan vatandaşlarımızın gerekli eksiklikleri tamamlandıktan sonra nasip olursa 25 Nisan tarihinde işbaşı yaptırmış olacağız ve bu 175 vatandaşımız belediyemizin çeşitli birimlerinde 6 ay süre ile istihdam edilmiş olacaklar. Şehzadeler Belediyesi olarak bundan önce yaptığımız üç projemize de destek almıştık. Bu üç proje ile toplamda 255 kişiyi belirli süreler istihdam etmiştik. Bu sayı son işe başlayacaklarla birlikte 430'a çıkmış olacak. Bugüne kadar yapılan 3 proje için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yaklaşık 2 milyon 200 bin TL destek almıştık. 175 kişinin iş başı yapacağı bu projemizde de 2 milyon 300 bin TL'lik bir destek almış olacağız. Bu son projemiz ile birlikte almış olduğumuz destek toplamda 4 milyon 500 bin TL'ye çıkacak" dedi. - MANİSA