Şehzadeler Belediyesinde 2017'nin İlk Meclisi Toplandı

Şehzadeler Belediyesi 2017 yılının ilk belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplamda 22 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve tüm gurup başkanvekilleri İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısını sert bir dille lanetledi.



Şehzadeler Belediyesi 2017 yılının ilk Belediye Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis salonunda yapıldı. Toplantının açılışında Belediye Meclis üyelerini Belediyenin bir aylık çalışmaları hakkında bilgilendiren Başkan Çelik dün İzmir Adliyesi önünde yaşanan hain terör saldırısını lanetledi. Türkiye üzerinde oyun oynayan terör örgütlerinin hiçbir şekilde emellerine ulaşamayacağını ifade eden Başkan Çelik, "2017 Yılının ilk meclis toplantısının Manisa'mıza Şehzadelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. İzmir Adliyesi önünde yaşanan hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırı sonucunda kahramanca çatışarak şehit olan Kahraman Polis Memuru Feti Sekin ve Adliye Personeli Musa Can'a Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Türkiye üzerinde planlar yapan hainler bu necip Milletin birlik ve beraberliği karşısında başarılı olamayacaklar" diyerek terörü lanetledi.



Başkan Çelik' in ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili İbrahim Onaylı, MHP Grubu Adına Mustafa Zeybek ve CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Erkenci, yaşanan terör saldırılarını sert bir dille lanetleyerek birlik çağrısında bulundu. Gündem dışı görüşmelerin ardından meclis gündemi arasında yer alan 22 maddenin görüşülmelerine geçildi. Meclis gündem maddeleri arasında yer alan ve mülkiyeti Şehzadeler Belediyesine ait olan TOKİ 3 içerisindeki taşınmazların ihale yolu ile satılması kararı CHP grubunun ret oyuna karşın AK Parti ve MHP gurubunun evet oyu vermesi ile kabul edildi. 2017 yılının ilk meclis toplantısında 1 yıl süre ile görev yapacak olan Denetim Komisyonu üyeleri de yapılan gizli oylama ile seçildi. Yapılan oylama neticesinde Denetim Komisyonuna AK Parti grubundan Selman Keresteci, Selma Çertürk ve Mehmet Emin Çipiloğlu seçilirken, MHP gurubundan ise Ziya Elmalı ve Mustafa Zeybek seçildi. - MANİSA