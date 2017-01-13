Şehzade ile Selfie Yaptılar

Amasya'da buluşan Orta Karadeniz Bölgesi valileri ve belediye başkanları, selfieci şehzade ile fotoğraf çektirdiler.



OKA Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Amasya'ya gelen Samsun Valisi İbrahim Şahin, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Tokat Valisi Cevdet Can, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya Valisi Salih Işık ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile birlikte Yalıboyu'nu dolaştıkları esnada karşılaştıkları selfie yapan şehzade heykeli ile hatıra selfiesi yaptılar.



1,5 yıl önce Yeşilırmak kenarına konulan heykel, yerli ve yabancı konukların ilgisini çekmesinin yanı sıra telefonu ve kılıcının defalarca kez kırılmasıyla da haberlere konu olmuştu. - AMASYA