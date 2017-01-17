Şehrin Karbon Ayak İzi Analizi Toplantıda Ele Alındı

Belediye Başkanı Selim Yağcı başkanlığında gerçekleştirilen haftalık birim müdürleri toplantısında, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karbon Ayak İzi Belirleme Çalışması'nın analizi yapıldı.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik Belediyesi tarafından şehrin küresel ısınma ile iklim değişikliğindeki rolünü azaltmak üzere yapılan karbon ayak izi analizi yapıldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Karbon Ayak İzi Belirleme Çalışması Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, şehrin karbon ayak izi analiz raporları hakkında Belediye Başkanı Selim Yağcı ve birim amirlerine bilgi verdi. Bilecik'in, doğal ve kültürel çeşitlilik değerinin belirlendiği ve sağlıklı, sürdürülebilir şehircilik anlayışına büyük hizmetler yapan çalışma hakkında görüş alışverişi yapıldı.



Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen toplantı hakkında yaptığı açıklamada; "Belediye Başkanlığımız yönetim kadrosu ile olağan müdürler toplantımızı gerçekleştirdik. Ayrıca 'Çevre Dostu Şehir' çalışmalarımız kapsamında uluslararası geçerliliği olan ve Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe'nin danışmanlığında hazırlanan karbon ayak izi indeks analizini müdürlerimiz ile paylaştık. Türkiye'de il düzeyinde bir ilki gerçekleştiren Bilecik Belediyesi eli ile hazırlanan ve çevre adına son derece önemli olan bu projede katkısı olan Danışmanımız Prof. Dr. Cengiz Türe'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK