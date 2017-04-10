Şehrin Işıkları' Gemlik'te Yandı

Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) tarafından 'Şehrin Işıkları' temasıyla Türkiye çapında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde sona eren fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Gemliklilerin beğenisine sunuldu.



Sosyal etkinlik faaliyetleri kapsamında 10-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve yüzlerce fotoğrafçının gönderdiği bin 120 adet fotoğraf arasında dereceye giren birbirinden güzel fotoğraflar, Gemlik Cius AVM'de düzenlenen sergide fotoğraf tutkunlarıyla buluştu. www.uedas.com.tr/sehrinisiklari adresine yüklenen fotoğraflar arasında yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren ilk 50 fotoğraf, Gemlikliler tarafından yoğun ilgi gördü. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın elektrik dağıtımını yapan UEDAŞ tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'şehir ve ışık' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girip sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 16 Nisan tarihine kadar sergilenecek.



Serginin açılışına Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Işık'ın yanı sıra UEDAŞ Gemlik İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan, İnsan Kaynakları Direktörü Cengiz Işık, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, İznik İşletme Koordinatörü Hüseyin Karakaş ve Orhangazi İşletme Koordinatörü Metin Ertan da katıldı.



Birbirinden güzel fotoğrafı sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan, serginin 16 Nisan tarihine kadar Gemliklilerin beğenisine açık olacağını söyledi.



'Şehrin Işıkları' fotoğraf sergisi UEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan diğer illerde de beğeniye sunulacak. - BURSA