Şehrin Gürültüsünden Uzakta Yaşamlar

Van'da kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, şehrin gürültüsünden ve gelişen teknolojiden uzak, doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.



Zamanlarının büyük bölümünü besledikleri hayvanlarının bakımıyla geçiren vatandaşlar, yaz aylarında dağda bayırda, kışı da yaşadıkları mahallelerde sürülerinin peşinde geçen hayatlarına devam ediyor.



Dayanışma içindeki bu yaşama ev hanımlarından çocuklara kadar herkes destek veriyor. Kadınlar ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşlerine, çocuklar da okuldan arta kalan zamanlarında babalarına yardım ediyor.



Büyük bölümünün akraba olduğu Van'ın Çatak ilçesine bağlı Boyunpınar Mahallesi'nde 40 haneli mahallede besicilik mesaisi, günün ilk ışıklarıyla başlıyor.



Ağır kış şartlarında tüm gün hayvanların bakımıyla uğraşan vatandaşlar,, hayvanlarını ağıla koyduktan ve kontrol ettikten sonra evinin yolunu tutuyor.



Çay molalarını bile hayvanlarını yemledikleri alanları gördükleri bir noktada yudumlayan vatandaşlar, bir birlerine destek olarak sürdürdükleri yaşantılarıyla örnek teşkil ediyor.



"Yapmamız gereken işleri yapıyoruz"



Babasına işlerinde yardım eden 16 yaşındaki Songül Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlerinin yorucu bir iş temposunda geçtiğini söyledi.



Ev işlerinden sonra babasına destek için hayvanların bakımına yardım ettiğini anlatan Gültepe, şöyle konuştu:



"Bütün bu işlerin yanı sıra kar yağınca ev ve ağılların üzerindeki karları da temizliyoruz. Kışın kar ve soğuk nedeniyle biraz zorluk çekiyoruz. Bazen yollarımız kapanıyor. İletişim güçleşiyor. Onun dışında özellikle yaz aylarında buralar çok güzel oluyor. Biz burada doğup, büyümüşüz. Sonuçta yapmamız gereken işleri yapıyoruz."



"En büyük sıkıntımız telefonun çekmemesi"



Besici Fehim Gültepe ise günün büyük bölümünü hayvanların bakımıyla geçirdiklerini dile getirdi.



Kışın fırtınalı günlerde çok zor anlar yaşadıklarını, onun dışında kendileri için çok güç bir iş olmadığını vurgulayan Gültepe, şu ifadeleri kullandı:



"Hayatımız böyle. Atalarımızdan bunları öğrendik ve şimdi devam ettiriyoruz. Yaz aylarında yaylalarda, dağda, bayırda kışın da mahalledeyiz. Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Sağ olsun ailemizin bütün fertleri bize yardımcı olmaya çalışıyor. En büyük sıkıntımız telefon şebeke hatlarının çekmemesi. Bazen acil hastamız oluyor kimseden yardım isteyemiyoruz. Bunun dışında hayat bizim için çok güzel."



"Bütün günümüz böyle geçiyor"



Besici Mehmet Gültepe de sabah 08.00'de uyandıklarını, kahvaltının ardından koyunları yemlemek için dışarıya çıkardıklarını anlattı.



Saat 11.00'e kadar hayvanlara yem verdiklerini belirten Gültepe, "Daha sonra ağıllara aldığımız koyunları 13.00 gibi bir daha yemliyoruz ve 16.00 gibi yeniden ağıla alıyoruz. Gece de ara ara kontrol ediyoruz. Bütün günümüz bu şekilde geçiyor." dedi.