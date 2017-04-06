Şehrin Gündeminde Düzce Belediyesi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Akit TV'de yayınlanan Şehrin Gündemi programına konuk oldu.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Akit TV'de Sabri Balaman'ın sunduğu "Şehrin Gündemi" programı canlı yayın konuğu oldu. Başkan Keleş, belediyenin faaliyetlerini ve projelerini anlattı.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, katıldığı canlı yayın programında yaptığı çalışmaları anlattı. Programın sunucusu Sabri Balaban'ın sorularını cevaplayan Başkan Keleş, Düzce'de yapılacak projelere değindi. - DÜZCE