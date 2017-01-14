Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu'nun Konseri

Kastamonu Şehr-i Dilara Türk Müziği Korosu, Kastamonu'da konser verdi.



Şef Yusuf Koçak yönetiminde, Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, Türk müziğinin çeşitli makamlarından 27 eser seslendirildi.



Şef Koçak, konser öncesi yaptığı açıklamada, koronun 2014 yılında kurulduğunu ve her gün daha da gelişerek kaliteli işler yapmaya çalıştığını söyledi.



Koroda profesyonellerin yanı sıra müziğe yeni başlayan öğrencilerin de olduğunu anlatan Koçak, "Bilgenur Şüküroğlu da bu genç kızlarımızdan biri. Bu akşam 'Peri Kızı' adlı eseri seslendirecek. Koronun seviyesi gittikçe yükseliyor. Tüm katılımcılara teşriflerinden dolayı saygılarımı sunuyorum." dedi.