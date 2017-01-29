Şehitlikten Etkilendi Şiir Yazdı

Alaplı ilçesinde bir kişi, Çanakkale'de gezdiği şehitlikten esinlenerek, "şehitler,vatan ve asker" konulu şiir yazdı.



Melih Aykut Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da Çanakkale'ye şehitliği ziyarete gittiğini söyledi.



Şehitlikten çok etkilendiğini ve şiir yazmaya başladığını ifade eden Cerrah, şu bilgileri aktardı:



"Bir arkadaşımın vesilesiyle 2006'da Çanakkale şehitliğini ziyarete gitmiştim. Şehitlik beni çok etkilemişti. Hayatımda hiç şiir yazmadığım halde bir akşam odamda otururken kalem kağıt alarak o günkü duygularımı ve yaşadıklarımı şiire döktüm. Ondan sonra şiir yazma merakı bende başladı. Bu zamana kadar 100 üzerinde vatan sevgisi konulu şiirler yazdım."