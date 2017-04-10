Şehitlikte Anma Töreni

İZMİR'de Emniyet Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Işıkkent Polis Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ailelerle bir süre sohbet etti. Görevdeyken trafik kazasında şehit olan Murat Koç'un annesi Fındık Koç, İl Emniyet Müdürü Aşkın'dan oğlunun adının bir okula verilmesini istedi. Bayraklı'da 1992 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Volkan Türkoğlu'nun aynı adı taşıyan torunu 2 yaşındaki Volkan Türkoğlu da oyuncak arabasıyla kabirlerin etrafında oynadı.



İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yılı etkinliklerinin ilki sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Gün içinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, polis şehitler de unutulmadı. Bornova İlçesi'ndeki Işıkkent Şehitliği'nde düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, emniyet müdür yardımcıları, şehit ve gazi yakınları katıldı. Tören Aşkın'ın anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Aşkın, "Sizler vatan, millet uğruna canlarınızı feda etmekten çekinmediniz. Gözünüzü bir an bile kırpmadan görevinizi yaptınız. Bu fedakarlıklarınızı büyük Türk Milleti asla unutmayacaktır. Türk Polis Teşkilatı'nda sizlerden emanet aldığımız kutsal davamızı canımız pahasını koruyup, gelecek nesillere tertemiz teslim edeceğiz. Önümüze çıkan hainlere de gereken dersi vermekte sizler gibi bir an bile tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.



ŞEHİT ANNESİNDEN İSTEK



Konuşma ardından şehitler için dualar edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp dua eden İl Emniyet Müdürü Aşkın, şehitlerin yakınlarını dinledi. Elazığ'da 2012 yılında görevi başındayken trafik kazasında şehit olan polis memuru Murat Koç'un annesi Fındık Koç, Aşkın'a, "Oğlum okumayı çok severdi. Onun adının bir okulda yaşatılmasını istiyorum. Evladımın adı bir okulda yaşasın" dedi. Bunun üzerine Aşkın, konuyla ilgili Vali Erol Ayyıldız ile görüşeceğini söyledi.



OYUNCAK ARABASINI ELİNDEN BIRAKMADI



Bayraklı İlçesi'nde 1992 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Volkan Türkoğlu ile aynı adı taşıyan torunu Volkan Türkoğlu da ailesi tarafından şehitliğe getirildi. Tören sırasında, minik Volkan elindeki oyuncak arabasını şehitlerin kabirlerindeki mermer üzerine koyup oynadı. Tören sırasında polis okulu öğrencileri ve polisler şehitlerin yakınlarının yanından bir olsun ayrılmadı. Tören sonunda lokma dökülüp, ikram edildi. - İzmir