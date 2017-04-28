Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı

Van'ın Çatak ilçesinde çıkan çatışmada 3 terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın şehit olduğu saldırının faili oldukları tespit edildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi kırsalında Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 28 Nisan 2017 günü İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2 kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede halkın huzur ve güveni için terör unsurlarına yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.



Açıklamada, "Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin; 14 Nisan 2017 tarihinde Çatak-Narlı karayolunda EYP'li saldırı sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın şehit edilmesi, 15 Nisan 2017 tarihinde aynı karayolu üzerinde Körüklü Vadisi girişinde askeri Kirpi aracına EYP'li saldırı sonucu askeri personelin yaralanması, 17 Nisan 2017 tarihinde bölgedeki bir menfeze EYP yerleştirilmesi olaylarının faili olan örgüt mensupları olduğu belirlenmiştir" denildi.



(İHA)