Şehitlerin Hatıraları Takvim Yapraklarında Yaşatılacak

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için üzerinde fotoğraf ve şehadet bilgileri bulunan takvim bastırdıklarını söyledi.



Okat, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, vatan için canlarını feda eden şehitleri toplumda unutturmamak için birtakım çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Daha önce de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Kütahya şehitlerinin fotoğraf ve şehadet bilgilerinin yer aldığı kristal anıtlar hazırlayıp, oluşturdukları müzede sergilediklerini dile getiren Okat, şöyle konuştu:



"Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için üzerinde fotoğraf ve şehadet bilgileri bulunan takvim bastırdık. Bu yıl şehitlerimiz için bir ilke imza atarak 2017 yılı takvimlerinde şehitlerimize yer verdik. Dar imkanlarımızla hem masa takvimi hem de duvar takviminde ölümsüz olan şehitlerimizi hatırlarını da ölümsüzleştirmek istedik. Onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek ve onları yeni neslimize tanıtmak istedik."



Okat, vatandaşların, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masa takvimleri ile iş yerlerindeki masalarında bir yıl geçireceğini ve onları daima hatırlayacağını dile getirerek, "Takvimlerimizin her aya ait yapraklarında o ayda şehit olan şehitlerimizin resimleri ile tasarladık. Duvar takvimlerimizi de Kütahya'mızın simgelerinden olan 'Şehit Sancaktar' anıtı etrafında şehitlerimizin isimlerini yazdırmak suretiyle hazırlattık. İnşallah bu şekilde onları unutmayacak ve unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar takvimleri dernek binasından ücretsiz temin edebilecek.