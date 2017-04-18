Şehitlerin Anısını Okullarında Yaşatıyorlar

CEM GENCO - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, üniversite öğrencileri hazırladıkları proje kapsamında, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile polis memuru Fethi Sekin'in anılarını okullarında yaşatıyor.



Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Üniversite dört duvardan daha fazladır" projesi kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit düşen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in anısını yaşatmak istedi.



Halisdemir ve Sekin'in yağlı boya portrelerini okul duvarına resmetmek isteyen 12 kişilik ekibe, ülkesindeki iç savaş nedeniyle Reyhanlıya sığınan Suriyeli ressam 64 yaşındaki Nadır Ebu Abbas da destek verdi.



Yoğun çalışmanın ardından ortaya çıkan eser, görenlerin beğenisini topladı.



Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Hamit Basık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin kahramanlara sahip çıkmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.



-12 öğrenci ve Suriyeli ressamın katkısı



Toplumsal hizmet projesi dersi kapsamında 12 öğrenciyle "Üniversite dört duvardan daha fazladır" projesini hayata geçirdiklerini belirten Basık, "Topluma mal olmuş kahramanların portrelerini okulumuzun en görünen yerine öğrencilerimizle çizerek anılarını yaşatmak istedik. Kahramanlarımızın yağlı boyadan oluşan eserlerini 12 öğrencimiz ve Suriyeli ressam Nadır Ebu Abbas'ın da katkılarıyla çizdik." dedi.



Basık, öğrencileri emeklerinden ve gayretlerinden dolayı tebrik ederek, "Uzun uğraşlar sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in portrelerini 6 metrekare kırmızı zemin üzerine Türk bayrağı da işleyerek okulumuzun en güzel görünen yerine resmettik. Onların anısını yaşattığımız için mutluyuz. Emeği geçenleri kutlarım." diye konuştu.



Okul öğrencilerinden Aydan Ağaoğlu da şehitlerin anısını okulda yaşatmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.



Yaklaşık bir hafta boyunca arkadaşlarıyla beraber çalıştıklarını dile getiren Ağaoğlu, "Okulumuzun güzelleşmesine de katkı için "Üniversite dört duvardan daha fazladır" projesini hayata geçirdik. Okul yönetiminin desteğini alarak çalışmalarımıza başladık. Bize Suriyeli ressam Nadır Ebu Abbas da katkı sağladı ona da çok teşekkür ederiz. Daha verimli bir okul ortamı ve üniversitelerin dört duvardan daha fazlası olduğunu kanıtlamak istedik." ifadesini kullandı.



Öğrenciler proje kapsamında okulun bahçesi ile oturma masalarını da boyayarak arkadaşlarının beğenisine sundu.