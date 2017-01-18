Şehitlerimizin İsimleri Yaşayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısının üçüncü oturumunda İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin isminin yapımı devam eden Alaşehir Gençlik Merkezi'ne, bölücü terör örgütü elemanlarınca şehit edilen edebiyat fakültesi son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin de Kuva-yi Milliye Anıtı yanında yapılan çevre düzenlemesine verilmesi kararlaştırıldı.



Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliği ile bisiklet yolları kazandırılması kararı alındı. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Vestel ile yapmış olduğumuz görüşmelerin ardından yol güzergahları, hangi noktalarda çalışmalar yapılacağıyla ilgili tam bir protokol yapma noktasına geldik. Kimin ne yatırım yapacağı ile ilgili bir anlaşma zemini oluştu. Öncelikle mevcut belirlenmiş olan 40 kilometrelik ilk etabın tamamen alt yapı yatırımını büyükşehir belediyesi üstleniyor. Bunun üzerine yapılacak olan bisiklet yolundaki kaplamadan, ışıklandırmalara üst yatırımların tamamı da Vestel sponsorluğunda hayata geçirilme noktasına geldi. İlk etapta ikiye böldük. Birinci etabı Lale kavşağından başlamak suretiyle yapılması söz konusu. İkinci etabı da Mehmetçik Caddesinden TOKİ'ye uzanacak kısımda. Bunun detayları protokol safhasında kamuoyuna paylaşılacak" dedi.

"Vatan şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor"

Toplantıda daha sonra İzmir adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısı sonucu kahramanca şehit düşen Fethi Sekin'in isminin Alaşehir Gençlik Merkezi'ne, bölücü terör örgütü elemanlarınca şehit edilen edebiyat fakültesi son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin de Kuva-yi Milliye Anıtı yanında çevre düzenlemesi yapılan kavşağa verilmesi önergesi görüşüldü. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Her gün şehitlerimizin arkası kesilmiyor. Bu vatan da bu şehitlerimizin sayesinde ayakta duruyor. İzmir'de Adliye önünde bir şehidimiz oldu. Alaşehir'de yapımı devam eden Gençlik Merkezi'ne onun ismini vererek yaşatmak istedik. Ayrıca bölücü terör örgütü elemanlarınca öldürülen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin de Kuva-yi Milliye Anıtı yanında düzenlenen kavşağa ismimin verilmesi için önerge verdik" dedi. Konuşmaların ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.