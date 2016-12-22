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Yıldırım Demirören'in açıklamaları
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu.
Şehitlere Saygı Maçı"Nın Ardından - Yıldırım Demirören
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Yıldırım Demirören'in açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
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