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Şehitlere Saygı Maçı"Nın Ardından - Selçuk Inan

Şehitlere Saygı Maçı"Nın Ardından - Selçuk Inan

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Galatasaray'lı futbolcu Selçuk İnan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.

Şehitlere Saygı Maçı'Nın Ardından - Selçuk Inan

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Galatasaray'lı futbolcu Selçuk İnan'ın açıklamaları
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
Maçın ardından Galatasaray'lı futbolcu Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

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