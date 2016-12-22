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Şehitlere Saygı Maçı"Nın Ardından - Göksel Gümüşdağ

Şehitlere Saygı Maçı"Nın Ardından - Göksel Gümüşdağ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.

Şehitlere Saygı Maçı'Nın Ardından - Göksel Gümüşdağ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
Maçın ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

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