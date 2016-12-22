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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
Maçın ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
Şehitlere Saygı Maçı"Nın Ardından - Göksel Gümüşdağ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "şehitlere saygı maçı" düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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