Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda Türkiye'nin ne kadar güzel ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdiklerini söyledi.



Organizasyondan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan milli futbolcu, şehit aileleri için iyi bir bağış toplandığını vurguladı.



Farkındalık oluşturmak için bu organizasyonda yer aldıklarını aktaran Selçuk İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif etti. Federasyonumuzla biz futbolcular, hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler, şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi, yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.



Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ise çok anlamlı bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabii ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz, bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat oynadı. Bence her şey çok güzel gitti."