Şehitlere Gözü Yaşlı Veda

Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Tunceli'de, helikopter kazasında şehit olan 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazelerde gözyaşları sel oldu.



ŞEHİT HAKİMİ BİNLER UĞURLADI



Şehit Hakim Onur Alan'ı memleketi Ordu'da binler uğurladı. Şehidin al bayrağa sarılı naaşı camiye omuzlarda getirildi. Annesi yavrusunun tabutuna sarıldı, fotoğrafını defalarca öptü. Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hakim Onur Alan'ın naaşı Ordu Şehitliğinde dualarla toprağa verildi.



YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI



Şehit Polis memuru Ahmet Cihan Kilci için memleketi Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından vatan toprağına emanet edildi.



ŞEHİT PİLOT KOMİSER ORTANCA İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Helikopter kazasında şehit düşen Pilot Komiser Abdullah Ortanca ise İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı meslektaşlarının omuzlarında taşındı. Şehit Abdullah Ortanca öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



ŞEHİT BABASI OĞLUNUN KEPİNİ TAKTI



Konya'da şehidi, Polis Memuru Azam Güdendede'yi uğurladı bugün. Şehidin babası oğlunun kepini takarak yolcu etti onu. Şehit polis memuru kılınan namaz ve yapılan duaların ardından tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.



Türkiye'nin yüreğini yakan kazada şehit düşen diğer vatan evlatları da baba ocaklarında toprağa verildi.