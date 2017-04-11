Şehitler Tepesi'nde Anlamlı Anma

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakarak terör saldırısında şehit olan polisleri andı.



Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Tepesi'nde anma düzenlendi. Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden polis ve sivil vatandaşlar için Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakıldı. Anma Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenirken programa Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı.



Başkan'dan Şehitler Tepesi'ne anlamlı ziyaret



Şehitler Tepesi'ne çelenk bırakan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Bugün emniyet teşkilatımızın 172'inci yıl dönümü, bizim için bugünün farklı bir anlamı da var. Çünkü Beşiktaş'ın güvenliği, hepimizin hem geleceğe umutla bakmamız hem varlığımızı sürdürmemizin hiç şüphesiz en büyük teminatlarından bir tanesi polislerimiz. Biz geçen yıl trafik kazasında sonra Şehitler Tepesi'ndeki terör saldırısında gencecik polis yavrularımızı ve tabi onlarla beraber sivil vatandaşlarımızı şehit verdik. Hemen ardından bir polis kardeşimizi de Reina saldırısında kaybettik. Geçirdiğimiz zor günlerden birlikte, fedakarca ama hiç şüphesiz emniyet güçlerimizin varlığı ile daha iyi bir noktaya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



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