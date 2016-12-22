Şehitler Nedeniyle Dalaman'daki Etkinlikler İptal Edildi

Dalaman'da El Bab'da düzenlenen saldırıda 16 askerin şehit düşmesi nedeniyle "Karadeniz Günleri" etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.



Dalaman'da, belediye tarafından 23-24-25 Aralıkta yapılacak "Karadeniz Günleri" etkinlikleri iptal edildi.



Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı harekatında 16 askerin şehit düşmesi sebebiyle ilçedeki etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.



Şaşmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Suriye'de başlatılan Fırat Kalkanı harekatından dün acı haber geldi. TSK'nın yaptığı açıklamaya göre, bombalı araçla düzenlenen 3 ayrı intihar saldırısında, 16 askerimizin şehit düştü. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dilerim. Yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim."