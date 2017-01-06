Silah Arkadaşlarından Şehit Askerlere Son Görev

Çorum'un Laçin ilçesinde askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gencer (24) ve Uzman Jandarma II. Kad. Çvş Bilal Ekinci (31) törenin ardından memleketlerine gönderildi.



Şehitler için Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen törene Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Vali Yardımcıları Adem Saçan ve Haldun Aksalman, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, üst düzey askeri ve polis yetkililer, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Tören, şehitlerin cenazelerinin ambulanstan alınarak katafalka konulmasıyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, şehitlerin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından helallik alınması ve yapılan duanın ardından şehitlerin cenazeleri, askerler tarafından katafalktan alınarak omuzlarda ambulansa taşındı.



Tören sırasında Uzman Jandarma II. Kad. Çavuş Bilal Ekinci'nin eşi Halime Ekinci ve babası Hacı Mulla Ekinci şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



"Benim kıyametim koptu" diye gözyaşı döken acılı eş, şehit Uzman Çavuşun tabutuna sarılarak, "Saçından alın verin. Çocuğumuz 3 yaşındaydı. O görsün. Saçının telini verin" diye ağladı. Acılı aileyi askeri görevliler ve yakınları güçlükle teselli etti. Ayrıca tören sırasında fenalaşan bazı şehit yakınlarına da sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Ekinci'nin 3 yaşındaki kızı Hira ise, olanlardan habersiz etrafta olup bitenleri meraklı gözlerle izledi.



Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gencer'in cenazesi Ankara'ya, evli ve 1 çocuk babası Şehit J. Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin cenazesi ise Kayseri'ye gönderildi. - ÇORUM