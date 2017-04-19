Şehitler Kaplan ve Yıldırım'ın Son Yolculuklarına Uğurlandı

- Cenazeye katılanlar

Cenaze namazı kılınması

Cenazelerin araçlara konulması MALATYA - Tunceli Pülümür'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın cenazeleri toprağa verildi.