Şehitler Için Yürüdüler - Izmir/kocaeli/

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta anma yürüyüşleri düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Vefakar Gençlik Cefakar Ecdadının İzinde" programı kapsamındaki Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'nün İzmir ayağı Torbalı ilçesinde gerçekleşti.



Gençlik ve Spor Hizmetleri İzmir İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş Torbalı Belediyesi tarafından da desteklendi. Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı'nın girişinden başlayan yürüyüş, Torbalı Devlet Hastanesi yanındaki Şehitlik anıtında son buldu. Soğuk havaya rağmen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.



Şehitlikte edilen duanın ardından konuşan Gençlik Hizmetleri İzmir İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Sarıkamış'ın destan olduğunu, mehmetçiğin itaat ettiğinin en büyük örneği niteliği taşıdığını kaydetti. Türkiye'nin şehitlerini, vefakar gençlerini hiçbir zaman unutmayacağını kaydeden Tatlısu, "İstiklal Savaşı şehitlerini unutmayacağız Çanakkale şehitlerini, 15 Temmuz şehitlerini, ülkemizi terörle hizaya getireceğini düşünen küstahlara karşı mücadele eden şehitlerimizi de unutmayacağız." dedi.



Konuşmaların ardından şehitlik anıtına karanfil bırakıldı. Torbalı Belediyesi tarafından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.



Aydın



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, vatandaşlara Türk bayraklı bere ve atkı dağıtıldı.



Yürüyüş öncesi konuşan Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, bugünün tarihin en dramatik savaşlarından birinin yıl dönümü olduğunu kaydetti.



Kavaklı, "Yokluk içinde, kocaman dağları aşmaya çalışan, ayakkabısız, paltosuz Anadolu gençleri hatalara kurban gitmiş olabilir. Ancak biz bu gençlere minnet borçluyuz. Kimimizin dedesi kimimizin büyük dedesi olan o zamanın gençlerine bir ülke borçluyuz. Onlar olmasaydı belki biz bu topraklarda yaşıyor olmayacaktık. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine direnmiş, cansiperane bir şekilde kendilerini kurşunların, tankların önüne atmış, askeri üniforma giymiş darbeci teröristlere karşı kahramanca göğüs germiş aziz milletimizin kahraman fertlerini saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kutlu yürüyüşü hiçbir zaman durmayacaktır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak Gençlik Merkezi'ne kadar yürüdü.



Yürüyüşe, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, kamu kurum ve yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Manisa



Manisa'da 19 Mayıs Stadyumu önünden başlayan yürüyüş, Şehzadeler Belediyesi Mehteran Takımı önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya, İl Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler Belediye Başkan yardımcısı Bilal Demir ile öğrenciler, vatandaşlar ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla katıldı.



Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehzadeler Gençlik Lideri Necdet Cura, Sarıkamış Destanı'nı anlattı.



Uşak



Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle Uşak'ta da anma yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, Karaağaç mahallesindeki Anıt Tepe'ye kadar yürüdü.



Vali Okur ve kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşün ardından Anıt Tepe'de Sarıkamış Harekatı ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı, şiirler okundu, dua edildi. Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan konuşmasında Sarıkamış şehitlerinin vatan savunması için canlarını verdiğini belirtti.



Yürüyüşe katılanlara tarhana çorbası ikramının ardından etkinlik son buldu.



Öte yandan Uşak Valisi Ahmet Okur yayımladığı mesajda, "Aziz ecdadımızın cesaret ve kahramanlık destanları ile gönlümüze ve hafızamıza kazıdıkları bu şehadet yürüyüşünde tüm kahramanlarımızın adları yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacaktır. Mukaddes bildiğimiz vatan topraklarına, egemenlik ve bağımsızlığımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadeleye azim ve kararlılıkla devam eden tüm güvenlik güçlerimize inancımız tamdır. Bugün de gerek yurt içinde gerekse ülkemizin güney sınırlarında terörle kararlılıkla mücadele eden kahraman vatan evlatları içeriden ve dışarıdan kurulan her türlü oyuna misliyle cevap verecek güçtedir. Sarıkamış'ta yüreklerimizi burkan binlerce şehidimiz tarihin altın şeref sayfalarına yazdıkları destan bu milletin vatanı ve bağımsızlığı için neleri yapabileceğinin en kıymetli işaretidir." ifadelerini kullandı.