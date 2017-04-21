Şehitler İçin Yapılan Lokmaya CHP'li Belediyeden Ceza

Tunceli'de helikopter kazasında şehit olanlar için AK Partili meclis üyesi tarafından Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen lokma hayrına CHP'li Erdek Belediyesi zabıtalarının ceza kestiği iddia edildi.



Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan ceza kesme iddiası vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan 12 kişi için AK Partili Erdek Belediye Meclis Üyesi Yaşar Ceyhun Mırız, lokma hayrında bulundu. Erdek Havuzlu Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına çok sayıda vatandaş ilgi gösterirken, CHP'li Erdek Belediyesi'nin lokma hayrına cezai işlem uyguladığı iddia edildi. Erdek Belediyesi zabıtalarının kestiği ceza için 'Belirlenen yerler dışında lokma hayrı yapmak' gerekçesi ile kesildiği iddia edildi.



Öte yandan vatandaşlar sosyal medyada kesilen cezaya tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda cezanın kişisel çekişmeler sonucu kesildiği yazıldı.



Şehit Ekrem Dereli Balıkesirliydi



Erdek'te şehitler için yapılan lokma hayrına ceza kesildiği iddiaları tartışmaya neden olurken, Tunceli'de helikopter kazasında şehit olanlardan birisi de Balıkesirli polis memuru Ekrem Dereli idi. Bigadiç ilçesine bağlı Değirmenli köyünden son yolculuğuna uğurlanan şehidin cenaze törenine çok sayıda vatandaş ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve CHP İl Başkanı Ender Biçki de katılmıştı. - BALIKESİR