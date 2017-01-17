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Şehitler İçin Tören Düzenleniyor (2)
Şehitler İçin Tören Düzenleniyor (2)
17 Ocak 2017 Salı 09:50
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[9169420] DHA
Şehit
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Yakalanan Reina saldırganı suçunu kabul etti, parmak izi uyuştu
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