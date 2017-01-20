Şehitler İçin Mevlit Okutuldu Lokma Döküldü

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı öncesinde yurt genelindeki camilerde organize edilen program kapsamında, Ömer Halisdemir ile Fethi Sekin'in yanı sıra terörle mücadelede şehit düşen asker, polis, güvenlik korucusu, diğer kamu görevlileri ve siviller için Manisa'da mevlit okutuldu.





Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen programda konuşan İl Müftüsü Sinan Cihan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programla şehitlerin anıldığını söyledi.





Türkiye'nin farklı bölgelerinde terörle mücadele kapsamında şehit olan asker, polis, güvenlik korucusu, diğer kamu görevlileri ve siviller için böyle bir programın tertip edildiğini ifade eden Cihan, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin bekası için terör örgütleriyle mücadele ederken hayatını kaybeden şehitlerimizi anmak için böyle bir program düzenledik. Bugün eğer dimdik ayaktaysak, dünyanın değişik bölgelerindeki mazlumlara, ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim en büyük değerlerimizdir. Bu değerlerimize hep beraber sahip çıkmalıyız."



Okunan mevlidin ardından polisler tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.